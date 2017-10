A parceria do Sindicato Rural de Maracaju com a prefeitura e Senar possibilitou a vinda pela terceira vez do ônibus do projeto Pingo D”água

Assessoria de Comunicação

Na manhã desta segunda feira dia 11 começaram os trabalhos de atendimento a população , serão atendidas 440 pessoas com obturação, extração e limpeza, o objetivo do projeto é ofertar serviço médico odontológico de natureza simples utilizando uma unidade móvel , o atendimento é de forma gratuita e vai ficar até o final do mês de setembro, é mais uma forma do Sindicato estar colaborando com a saúde e fazendo sua parte social, disse o presidente do Sindicato Juliano Schmaedecke.

O ônibus ficará de 11 a 15 de setembro do pátio do Sindicato Rural, de 18 á 22 vai atender no Distrito de Vista Alegre, no Pátio da Associação de Moradores e encerra os atendimentos na 25 a 29 Usina Bio Seve, de 25 á 29 de setembro, atenderá os alunos no período da manhã e a tarde os moradores da região da água fria.

Para o prefeito Maurílio Ferreira Azambuja que acompanhou o inicio dos trabalhos, é mais uma parceria perfeita entre Sindicato, Famasul, Senar e prefeitura, com o cunho de atender a comunidade. “ Trabalhamos na área da prevenção que é o melhor remédio, e pela boca é uma porta de entrada para doenças, e mantendo uma dentição sadia evitamos doenças”, disse Maurílio.