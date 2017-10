Agosto Lilás segue com programação nas escolas

Assessoria de imprensa

Agosto Lilás, programa vem sendo realizado pela Coordenadoria da Mulher e Secretaria Municipal de Assistência Social, através do projeto Ação Jovem, na quinta feira (24) teve mais duas palestra realizada, no período da manhã, os alunos das escolas estaduais do 1ª a 3º ano lotaram o plenário da Câmara para assistir a palestra com o defensor público Thales Chalub.

Antes dele, ministrou palestra aos estudantes a advogada e presidente do Conselho da Mulher de Maracaju, Vanessa Hermes. O objetivo é divulgar a Lei nº 11.340 de 7 de agosto de 2006 que coíbe e pune agressores e previne a violência doméstica e familiar contra a mulher.

Os trabalhos são realizados através de apresentações teatrais, palestras e rodas de conversas, mostrando à comunidade feminina seus direitos e como reagir diante das agressões.