Alunos destaques nos Jems são recebidos em Maracaju

Os alunos de Maracaju que se destacaram nos Jogos Escolares do Mato Grosso do Sul, nas modalidades individuais, competição que aconteceu em Campo Grande; foram recebidos na manhã desta quinta feira ( 24),pelo prefeito Maurílio Ferreira Azambuja e a primeira Dama Leila Gonçalves Azambuja.

Maracaju participou de 5 modalidades, Tênis de Mesa, Xadrez, Natação, Atletismo e Judô.

Foram 41 atletas e 5 técnicos, com um desempenho muito bom, a delegação de Maracaju conseguiu colocar representantes nos Jogos Escolares Brasileiro em três modalidades, Atletismo, Natação e Xadrez.

O prefeito parabenizou os atletas e técnico pela conquista e desempenho de cada um nas competições. “ Sei que cada um deu o melhor de si, para representar bem o nosso município.Isso é resultado de um trabalho bem feito junto as escolinhas,e por profissionais competentes em cada modalidade, sempre acreditei no esporte e por isso investimos bastante, somos o único município no Estado que tem 18 modalidades gratuitas, além de convênio com projetos esportivos, uma criança praticando esporte é um cidadão saudável, e que tem facilidade de viver em sociedade”, disse Maurílio.