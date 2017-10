Amador teve final realizada no sábado no Loucão

Assessoria de Imprensa

Na noite deste sábado ( 23), o Estádio Loucão foi palco de mais uma final de futebol municipal amador, desta vez foi a Série B que teve o título de campeão em disputa.

Campeonato que começou com 10 equipes que foram ficando pelo caminho trilhado para se chegar ao primeiro degrau.

A final envolveu as equipes do Desportiva Ferroviário e E.C. Liberdade, jogo que levou um bom público ao estádio, em campo o jogo foi literalmente divido em dois tempos. O primeiro tempo foi todo da Ferroviária que saiu de campo vencendo por 3 x O, e pelo que jogou no primeiro tempo já estava comemorando o título.

Mas futebol só termina quando o arbitro apita. Segundo tempo, quem diria. Só deu Liberdade que buscou o empate e ainda virou o jogo para 4 a 3.

No final do jogo a Ferroviária teve forças empatar a partida , e o jogo terminou em 4 a 4.

Com isso o título e decidido nos pênaltis, e como sempre digo, pênalti e competência, os batedores da Ferroviária foram mais competentes e venceram a partida, e puderam dar o grito de campeão.

O artilheiro foi Flaviano do Desportiva Ferroviária com 9 gols, goleiro menos Vazado Flavio do Liberdade