Artigo: 5 Dicas de Marketing Digital para fazer seu negócio decolar

O MaracajuNaHora, fechou parceria com WSI Marketing Digital, (Bruno Storini) a maior empresa de Marketing Digital do Mundo. Desde 1995. Hoje em 80 países e possui mais de 1.000 escritórios. “Conhecimentos Globais, Resultados Locais! ”.

Confira o primeiro Artigo desta parceria.

Quem é que não deseja que seu negócio seja reconhecido na web e decole de uma vez por todas, não é mesmo? Isso é altamente possível, mas requer esforço, dedicação e estratégias de marketing digital.

Seja o seu negócio novato na internet ou não, nós listamos 5 dicas essências de marketing digital para o seu negócio deslanchar. Confira!

Site: Quando se fala em ter presença virtual, a primeira coisa a se fazer é desenvolver um bom site. Leve em consideração o que se busca comunicar com o portal, qual será seu conteúdo e a frequência na qual ele será atualizado. Mas saiba que isso não é o suficiente. Infelizmente, muitas empresas pecam na otimização do site. A otimização nada mais é do que a adequação do website para smartphones e tablets.

Não se esqueça disso, afinal, hoje, a maioria das pessoas está conectada pelos seus celulares.

Mecanismos de busca: Como dito anteriormente, o site precisa ser bem desenvolvido. Mas acontece que não se trata apenas da estética. O site deve possuir um conteúdo relevante, e seus textos devem conter palavras-chave.

As palavras-chave são ferramentas do SEO, que auxiliam a impulsionar o posicionamento do site nos sites de busca como o Google. Pense que as pessoas recorrem ao Google para fazer pesquisas e solucionar dúvidas, mas que a maioria destas pessoas sequer olha a segunda página. Portanto, trabalhe bastante no SEO do site e na escolha de suas palavras-chave, para que o ranqueamento leve seu site para a primeira página do Google.

Redes Sociais: O mundo inteiro está conectado nas redes sociais. Desde a era do Orkut, os brasileiros vêm gastando muito tempo nas redes sociais, e isso só aumentou no Facebook, devido à evolução dos smartphones e a versão de aplicativo da rede social. Com isso, é fundamental que seu negócio esteja presente nas redes sociais. Assim como no site, suas páginas devem conter conteúdos relevantes e atualizados. E lembre-se que nas redes sociais, os consumidores prezem a proximidade com a empresa, portanto, interaja com seu público. Responda a dúvidas, esteja aberto a críticas e sugestões, e responda aos feedbacks. Convergência das estratégias: Suponha que você já possui um site e que o mesmo já aparece nos buscadores, e que você também está ativamente presente nas redes sociais. Agora será necessário integrar suas estratégias para elevar a convergência da comunicação.

Você pode fazer isso publicando o conteúdo do site nas suas páginas das redes sociais, buscando aumentar a base de consumidores nestes canais. Quando isso acontece, a marca passa a ter mais engajamento, gerando mais visibilidade e automaticamente mais curtidas. Com isso, seu negócio fica bem visto aos olhos dos mecanismos de buscas (estratégia de SEO), podendo ranquear o posicionamento do seu site.

Desempenho: Com todas as estratégias de marketing digital em funcionamento, é preciso escolher quais serão as métricas de desempenho que você fará uso. No geral, para estratégias mais relacionadas a e-commerce, são utilizadas métricas como: Custo por Aquisição, Custo por Clique, Custo por Lead e Retorno sobre o Investimento.

Mas, se a estratégia estiver direcionada ao posicionamento da sua marca, então é recomendado utilizar: Visualizações de Páginas, Tempo no Website, Taxa de Rejeição e Número de Usuários Novos e Retornos.

A análise de Desempenho ou Performance é fundamental. São os resultados que irão dizer se a sua estratégia de marketing digital está no caminho certo e o que pode ser feito para aprimorar as ações futuras, gerando resultados ainda mais positivos.