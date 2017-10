Asfalto do Fortaleza está em andamento

Por: Paulo Roberto

Assessoria de Comunicação

Os serviços de asfaltamento no Bairro Fortaleza que está sendo executado pela prefeitura Municipal, através da secretaria de Obras, este com o cronograma adiantado. Ontem (14), já começaram a lançar o asfalto , mantendo o ritmo acelerado das obras, o asfalto deverá ficar pronto nos próximos dias, e na seqüência a sinalização e calçadas, mas a conclusão do asfalto traz um alivio ao morador , disse Thiago Caminha Secretário de Obras.

O prefeito Maurílio Ferreira Azambuja esteve acompanhado os trabalhos e reforçou a ação inovadora da parceria onde o município executa a obra e tem a Caixa Econômica Federal como financiadora e fiscalizadora. “ depois de muitos problemas enfrentados conseguimos encontra a solução e agora com certeza vamos terminar está grande obra, de muito valor a comunidade em todos os aspectos e vamos também concluir o Giazone e Vila Militar”,Disse Maurílio.