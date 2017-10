Atletas de 28 municípios disputam etapa individual dos Jems

Assessoria Fundesporte

Campo Grande (MS) – A Capital recebe, neste fim de semana, a etapa de modalidades individuais dos Jogos Escolares de Mato Grosso do Sul (Jems). Mais de 500 atletas, com idade entre 12 e 14 anos, lutam pelos primeiros lugares e pelo direito de representar o Estado na etapa nacional. Estão em disputa vagas no atletismo, badminton, basquete 3×3, ginástica rítmica, judô, natação, tênis de mesa e xadrez.

A abertura está marcada para as 19h30, desta sexta-feira, no Eco Hotel do Lago. Estão previstos desfile das delegações, acendimento da pira e juramento dos atletas. A solenidade dá o pontapé inicial à etapa com competições marcadas para o sábado e para o domingo.

Na manhã de sábado, no Instituto Mirim, unidade centro, as melhores atletas do Estado enfrentam-se na ginástica rítmica. No mesmo período começam as competições no tênis de mesa que seguem até domingo, no Eco Hotel do Lago.

Na tarde de sábado, para os que preferem as modalidades tradicionais é possível acompanhar as competições de atletismo, no Complexo Poliesportivo da Vila Nasser; judô, no Rádio Clube Campo; e de natação no Rádio Clube Cidade. Para quem gosta de novidade, tem badminton, na Unigran Capital e a estreia do Basquete 3×3, no antigo Instituto Mirim, unidade II, A modalidade foi inserida pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB) este ano e promete ser uma das mais disputadas. Nos Jems, sete municípios jogam pela vaga: Água Clara, Campo Grande (duas equipes – Escolas Ada e Wilson), Jardim, Ponta Porã, Três Lagoas e Vicentina.

No sábado, no período vespertino ainda tem xadrez, no Eco Hotel do Lago.

Na manhã de domingo, seguem as disputas de atletismo, judô, natação, tênis de mesa e xadrez.

Participam da etapa individual dos Jems: Água Clara, Amambai, Aquidauana, Batayporã. Bela Vista, Bonito, Caarapó, Chapadão do Sul, Corumbá, Coxim, Dourados, Eldorado, Fátima do Sul, Iguatemi, Itaporã, Itaquiraí, Jardim, Maracaju, Naviraí, Nioaque, Paranhos, Ponta Porã, Porto Murtinho, Rio Verde de Mato Grosso, Sonora, Três Lagoas, Vicentina e Campo Grande.