BBCCA entrará na nova etapa de construção ainda este mês

Assessoria de Imprensa

Foram recebidos pelo Prefeito Municipal nesta quarta-feira (16/08) diretores do Grupo BBCA. O objetivo da visita foi a apresentação dos projetos da nova fase da construção da indústria chinesa nesta cidade.

Segundo Vice presidente da Empresa Chinesa BBCA Group, Cao Mengchen, foi encerrada uma etapa de construções estruturais no final do mês de julho e nova etapa será iniciada ainda esse mês de agosto.

Cao Mengchen aproveitou a oportunidade para reafirmar todos os compromissos assumidos com a Prefeitura Municipal e toda a população maracajuense.

Esclareceu que a instabilidade econômica brasileira tem dificultado um pouco a consolidação dos investimentos chineses no Brasil, mas que o caso da BBCA possui todas as garantias para seu prosseguimento, “a BBCA já é uma realidade no Município de Maracaju”.