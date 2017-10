Campanha “Agosto Lilás” Maracaju tem ações e palestras

Assessoria de Imprensa

2017 será o primeiro ano de campanha na vigência da Lei, que prevê a realização, em âmbito estadual de ações de mobilização, palestras, encontros, debates, panfletagens, eventos e seminários visando à divulgação da Lei Maria da Penha. Ela formaliza o programa “Maria da Penha vai à Escola”, que consiste em ações educativas com o público escolar, contemplando prioritariamente alunos do ensino médio de escolas estaduais, podendo ser realizado em escolas municipais e particulares.

Em Maracaju a Campanha Agosto Lilás está a todo vapor, as ações estão sendo coordenadas pela Primeira Dama Leila Gonçalves Azambuja, junto a Coordenadoria da Mulher. Os trabalhos iniciaram no dia 07 com panfletagem dirigida pela Polícia Civil

Dia 14, Foi realizada entrevista nas emissoras de rádio para a divulgação dos trabalhos nos grupos de fortalecimento de vinculo. Ainda no dia 14 foi realizado treinamento e reciclagem da equipe para adequação dos trabalhos do Agosto Lilás .

Dia 15 reunião com o Conselho da Mulher para direcionamento as acões e palestras referentes aos 11 anos da Lei Maria da Penha, e detalhar os trabalhos e fechamento do mês.

Dia 17 ás 18:00 horas palestra educativa dirigida ao Projeto Mirim

Dia 18 ás 8:00 horas Palestra na Câmara Municipal com as escolas particulares e municipais, alunos do 7º,8º e 9º ano . 1º 2º e 3 º do ensino médio. Teatro dirigido com o tema “A Coragem de um Gesto” com o projeto Ação Jovem. Dia 21 ás 8:00 horas palestra aos alunos do Distrito de Vista Alegre

Dia 22 ás 14 horas palestra, a força que a mulher exerce no meio em que vive. No Assentamento Santa Guilhermina.

Dia 22 ás 14 horas Projeto Conviver em Vista Alegre, palestra.

Dia 23 ás 19:00 horas Palestra com famílias do CRAS.

Dia 24 ás 8:00 horas Palestra , Escolas Estaduais 1º.2ºe 3º ano . Plenário da Câmara Municipal

Dia 24 ás 19:00 horas Plenário da Câmara Municipal palestra alunos do EJA e Escolas Estaduais.

Dia 28 ás 9:00 horas Aldeia Sucuruy

Dia 29 ás 9:00 horas Quilombo São Miguel, Palestra e Roda de Conversa , violência Psicológica é crime.

Dia 31 ás 16:00 horas Na Praça central, Concha Acústica, encerramento do Agosto Lilás com panfletagem, carreata e aulão.