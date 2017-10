Chuvas com ventos fortes causa estragos em Maracaju

Assessoria de Imprensa

Na manhã desta segunda feira (02), uma equipe da defesa civil, Pátio de Obras e, Corpo de Bombeiros deram seqüência no trabalho começado na noite (01), quando uma forte chuva, com ventos fortes, trouxeram prejuízos e transtornos a comunidade.

Casas alagadas na Rua Ipê Roxo, Olidia Rocha, árvores caídas em via pública, uma delas atingiu o telhado de uma residência na Bairro fortaleza, danificando parte do telhado, outra residência também teve parte do telhado arrancado, no bairro Ilha Bela.

O vento também arrancou um OutDoor e ainda derrubou uma torre de internet de empresa radicada em Maracaju.

Segundo dados do INMET o vento atingiu uma velocidade de 69 km por hora, e de acordo com a estação pluviométrica do CEMADEN, choveu 88 mm nas ultimas 12 horas.

De acordo com a Defesa Civil do município não houve vítimas, apenas danos matérias, toda a situação está sobre controle.