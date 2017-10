Clássico comerário é destaque da 2ª fase do Sul-Mato-Grossense Company Sub-17

Assessoria de Imprensa – FFMS

Sete jogos encerraram neste final de semana a 1ª fase do Campeonato Sul-Mato-Grossense Company Sub-17. Foram cinco jogos no sábado(26) e dois no domingo(27).

Pelo grupo A, Comercial e Operário empataram em 2 a 2 no Olho do Furacão. Com o empate, o colorado ficou com nove pontos na 2ª colocação e o galo em 3º com oito. As duas equipes voltam a se enfrentar na 2ª fase.

O União/ABC venceu o Novo por 3 a 0 no CT do Novo e terminou na liderança do grupo. Com isso, garantiu vaga nas quartas de final e vai enfrentar o vencedor de Camapuã x Seduc.

No estádio Noroeste em Aquidauana, o Seduc venceu o Náutico por 3 a 1 e segue na luta pelo tetracampeonato. Com a última vaga no grupo A, o time de Anastácio vai encarar o Camapuã na 2ª fase.

Pelo grupo B, a Serc venceu o clássico contra o Costa Rica no Laertão por 2 a 0, eliminou o rival e terminou na liderança do grupo B e se classificou direto para as quartas de final.

Agora, o time de Chapadão do sul enfrenta o vencedor de Comercial x Operário nas quartas de final.

No outro jogo do grupo, o Camapuã venceu o Nova Geração por 3 a 1 e ficou com a 2ª colocação. Na 2ª fase, vai enfrentar o atual tricampeão Seduc.

Pelo grupo C, o Cena venceu o Sete de Setembro por 3 a 1 no Virotão e ficou com o 1º lugar. Nas quartas de final, o time de Nova Andradina vai encarar o Maracaju que foi 2º no grupo D.

O Ivinhema garantiu o 2º lugar do grupo com a derrota do Sete associado a sua vitória por 1 a 0 diante do Naviraí também no Virotão.

O azulão do vale agora encara o líder do grupo D Ceart nas quartas de final. A 2ª fase começa no próximo dia 02 de setembro.Nesta segunda-feira(28) a FFMS vai definir horários e locais dos jogos.