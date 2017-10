CODEMMA é empossado em Maracaju

Assessoria de Comunicação

O prefeito Maurílio Ferreira Azambuja, participou nesta segunda-feira, da posse dos conselheiros do CODEMMA – Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente de Maracaju. O conselho é formado por representantes de diversas instituições públicas e privadas e tem como objetivo discutir, fiscalizar, formular e fomentar políticas relacionadas ao meio ambiente no município.

Participaram também do evento a secretária de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente Renata de Azambuja Silva Miranda Cruz e os vereadores João Rocha, Jeferson Lopes, Nenê da Vista Alegre, Alicton Dal Bello, Eliane Simões e Vergílio Silva. Na ocasião foram eleitos Alex Sandro Richter Won Mühlen representando a UEMS (Universidade Estadual de MS) como presidente do conselho e Ednilson Lopes da Silva representando a secretaria de desenvolvimento econômico e meio ambiente como secretário.

O prefeito Maurílio falou da importância do CODEMMA para o município e também dos desafios que o município vem enfrentando quanto ao tratamento e disposição final dos resíduos sólidos, colocando-se a disposição do conselho. A secretária de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente Renata de Azambuja Silva Miranda Cruz ponderou também sobre as funções do CODEMMA, ressaltando a responsabilidade de cada membro a frente do conselho e frisando a questão dos resíduos sólidos no município, colocando também a secretaria de desenvolvimento econômico e meio ambiente a disposição do CODEMMA.

Nova composição do Conselho de Defesa do Meio Ambiente de Maracaju Biênio 2017/2018:

Alex Sandro Richter Won Mühlen, presidente e titular pela UEMS

Daniela Garcia Corrêa de Assis, suplente pela UEMS

Rosemeire Martins Foschieira, vice-presidente, titular da UMAM

Vanderlei Luiz Perosa, suplente pela UMAM

Ednilson Lopes da Silva, titular e Secretario Executivo, representando a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente

Andrea Silva Batista, suplente pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente

Antônio Reinaldo Schneid, titular e secretário suplente pela Associação dos engenheiros agrônomos de Maracaju

Carlos Pitol, suplente pela Associação dos engenheiros agrônomos de Maracaju

Alicton Meyer Dal Bello, titular pela Câmara Municipal de Vereadores

Eliane Vincensi Simões, suplente pela Câmara Municipal de Vereadores

Ana Letícia Xavier, titular pela Secretaria Municipal de Educação

Genozaires Ferreira Barboza, suplente pela Secretaria Municipal de Educação

Rafael Martins, titular Secretaria Municipal de Obras

Alexandre Soares, suplente pela Secretaria Municipal de Obras

Maria Inês Baú, titular da Secretaria Municipal de Assistência Social

Annye Caroline Tavares Mazocco, suplente pela Secretaria Municipal de Assistência Social

Masaaki Yano, titular pela Secretaria Municipal de Saúde

Sebastião Figueredo Estival, suplente pela Secretaria Municipal de Saúde

Christiano Souza Binz, titular pelo Sindicato Rural

Fábio Caminha, suplente pelo Sindicato Rural

Hélio Isidoro Vieira, titular pela ASSEMA

Rosângela P. Martins, suplente pela ASSEMA

Nelson Dias Neto, titular pela OAB

Eliani Lissaraça de Matos, suplente pela OAB

Juscelino Nunes, titular pelo Sindicato dos trabalhadores rurais de Maracaju

Raimundo Nogueira, suplente pelo Sindicato dos trabalhadores rurais de Maracaju

Michel Diego de Morais, titular pela ARAMA

Nilson Carlos Lira, suplente pela ARAMA

Dagoberto Pereira, titular pelas entidades civis organizadas

Felipe Bortolin de Mattos, suplente pelas entidades civis organizadas