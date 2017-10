Conferência Municipal de Assistência Social está sendo realizada em Maracaju

Assessoria de Imprensa

Nesta quinta feira (27) aconteceu no plenário da Câmara Municipal a abertura da A 12° Conferência Municipal de Assistência Social, evento que contou com a participação da sociedade civil organizada, entidades ligadas a Secretaria de Assistência Social e políticos. Durante a abertura teve apresentação cultural dos alunos do Projeto Ação Jovem.

O evento de abertura teve como tema principal a palestra “Garantia de Direitos no Fortalecimento do SUAS” (Sistema Único da Assistência Social). A realização do evento é do Conselho Municipal de Assistência Social CMAS, em parceria com a Secretaria Municipal de Assistência Social.

Na sexta feira (28) durante todo o dia o trabalho está sendo realizado na Sede do projeto Conviver estão sendo desenvolvidas atividades em diversos eixos, sendo o Eixo 1: Proteção Social Não Contributiva e o Princípio da Equidade como paradigma para a gestão dos direitos socioassistenciais; Eixo 2: Gestão democrática e controle social: o lugar da sociedade civil no SUAS; Eixo 3: Acesso ás seguranças socioassistenciais e a articulação entre serviços, benefícios e transparência na renda como garantias de direitos socioassistenciais; Eixo 4: A legislação como instrumento para uma gestão de compromissos e co-responsabilidades dos entes federativos para a garantia de direitos socioassistenciais e por fim a elaboração de propostas, apresentação e aprovação de propostas e eleição delegados.

Segundo o Presidente do CMAS – Conselho Municipal de Assistência Social, Bruno Barros Ossuna, este será um momento importante de debate entre os profissionais, técnicos e acadêmicos das áreas de serviço social, psicologia, pedagogia e direito e os usuários dos serviços assistenciais. Dos debates sairão as propostas que serão levadas para o encontro estadual e de do encontro estadual sairá as definições das propostas encaminhadas para o encontro nacional.

Para o prefeito Maurílio Ferreira Azambuja, são estes os momentos que as pessoas e entidades devem aproveitar para poder buscar as alternativas melhor ao usuário. “ Sempre respeite e respeito os conselho, em Maracaju temos todos os conselhos criados e até uma sede própria para os trabalhos possam ser realizados da melhor forma possível, são pessoas que dedicam seu tempo de forma voluntário em prool a outras pessoas que as vezes desconhecem seus direitos, e trazem uma grande colaboração ao município “, disse Maurílio.

Participaram da abertura dos trabalhos o Prefeito Maurílio Ferreira Azambuja, Primeira Dama Leila Gonçalves Azambuja, Deputado João Grandão, Presidente da Câmara Helio Alabarello, Secretária de Assistência Ilma de Aquino, Presidente do Conselho de Assistência Bruno Barros e os defensores públicos Thales Chalub Cerqueira, Túlio Cruz Nogueira.