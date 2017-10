Congresso técnico do CMBA 2017 “Municipal de Basquetebol”

Prof. Lotti

A Secretaria Municipal de Esportes de Maracaju, com apoio do Maracaju Basquetebol Clube – MBC e da Federação de Basquetebol do MS irão realizar o Campeonato Municipal de Basquetebol Adulto “CMBA-2017” em sua 18ª Edição, na categoria adulta, sexo masculino e feminino.

A Comissão organizadora do evento formada pelos Professores Ednelson Barbosa (Secretário de Esportes), Carlos Morelli, Edilson Gonçalves e Lotti, irão manter a mesma formatação de disputa, com jogos sempre aos finais de semana e feriados, apresentando duas alterações: 1ª) Será disputado apenas um turno, mas as equipes jogarão todas entre si; 2ª) Será incluída a fase semi-final, onde o 1º lugar joga contra o 4º lugar e o 2º lugar contra o 3º lugar, os vencedores farão a final.

O evento visa revelar novos talentos para o nosso Basquetebol, além de promover lazer e entretenimento publico e garantir uma competição com maior número de jogos.

Desta forma o nível técnico melhora, pois os atletas tem tempo de recuperação, sendo que antes os jogos aconteciam todos os dias durante uma semana, provocando um desgaste nos atletas.

O Congresso Técnico da competição será realizada neste dia 05 de outubro de 2017 ás 19:30 horas na Sala do Basquete “Prof. Alemão” localizada na Secretaria de Esportes no Estádio Loucão.

Os interessados em inscrever equipes para participar do evento deverão comparecer na data acima citada para fazer a inscrição.

Informações fone 3454-1221 ou no site www.maracajubasquete.com