Conviver de Vista Alegre realiza festa da primavera

Assessoria de Comunicação

A Prefeitura Municipal de Maracaju, através da Secretaria de Assistência Social e o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Conviver de Vista Alegre realizou no ultimo dia 15 de setembro a Festa da Primavera com o objetivo de integrar a convivência social e cultural da pessoa idosa, proporcionando sentimentos de alegria ao compartilhar o aprendizado mútuo e da vivência coletiva, reinventando novas formas de contribuir com a “construção de um mundo para todas as idades”.

O Serviço oferece várias oficinas como: dança de salão, rodas de conversa, acordeon, artes e coral.