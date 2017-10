Definidos os campeões do estadual de Beach Tennis

Show de Bola Comunicação

Mais de cinquenta duplas disputaram, neste fim de semana, na praça esportiva Belmar Fidalgo em Campo Grande, a 4ª etapa do Circuito Sul-mato-grossense de Beach Tennis.

Pela categoria iniciante, Karyne Ortiz e Giovana Gonzales faturaram o título ao vencerem a dupla de Três Lagoas formada pelas atletas Jussara Tayana e Jaqueline Malpica. No masculino, Victor Loubet e Lucas Flores ficaram em primeiro e Wigor Gonçalves e Carlos Jovelino em segundo. Karyne Ortiz e Wigor Gonçalves faturaram a mista.

Já pela categoria B, Pedro Gabriel e Walter Júnior de Campo Grande venceram os três-lagoenses Marcus Vinicius e Luiz Mujica. De acordo com o professor de beach tennis e atleta de Três Lagoas Marcus Vinicius, dos seis atletas que vieram para a capital disputar o torneio, quatro voltaram com medalha, o que representa o crescimento da modalidade no município. “Ficamos felizes com os resultados, faltou pouco para faturar o título e isso nos da a certeza de que estamos no caminho certo”, revela Marcus.

Pela categoria principal, os favoritos Jailson Paz e Rosinaldo Ferreira faturam o titulo ao vencerem Carlos Batalha e Matheus Medeiros. Entre as mulheres, Eva Regina e Raissa Caroline, dupla número 1 do estado, foram as campeãs com Aline D’Ávila e Sarah Passarinho em segundo. A disputa foi acirrada ainda na dupla mista com jogos da semifinal e da final definidas no tiebreak. Gabriella Jesus e Filipe Edgardo venceram Raissa Caroline e Matheus Medeiros.

Esta foi à penúltima etapa do Circuito, a última acontece em Bonito no mês de dezembro, fechando o calendário esportivo do beach tennis no estado esse ano.