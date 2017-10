Distrito de Vista Alegre recebe Projeto Pingo D’Agua nesta semana

Elder Oliveira

Os atendimentos são GRATUITOS, é necessário agendar seu horário com antecedência no Sindicato Rural ou pelo telefone 3454-2565.

Realizado através de uma parceria entre Sindicato Rural de Maracaju, Senar/MS e Prefeitura municipal o Projeto Pingo D’Água, que realiza atendimento odontológicos como extração, obturação, limpeza dentre outros, teve início no dia 11 de setembro no Parque de Exposições de Maracaju, onde ficou até a última sexta-feira (15). Nesta semana, o projeto seguiu para o Distrito de Vista Alegre, onde realizará atendimentos de 18 a 22 de setembro no pátio da Igreja São Sebastião.

Na próxima semana de 25 a 29 de setembro, o projeto estará no pátio da Usina Biosev. Os interessados devem agendar seu horário com antecedência no Sindicato Rural de Maracaju, ou pelo telefone 3454-2565. Os atendimentos serão gratuitos, mais informações no Sindicato Rural de Maracaju, ou pelo telefone 3454-2565.