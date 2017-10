Dourados: Identificadas vítimas de acidente

Douradosnews

Fotos: Osvaldo Duarte

Foram identificadas oficialmente pelo Corpo de Bombeiros as duas vítimas do trágico acidente registrado na tarde desta quinta-feira (31), na MS-270, entre Dourados e o distrito de Itahum.

Luciano Pereira dos Santos, morador em Guarapuava (PR) e o douradense Valdeci Domingos de Souza, 46, conduziam os caminhões que colidiram frontalmente.

Ambos morreram carbonizados no local depois que os veículos explodiram.

De acordo com o apurado pelo Dourados News, as carretas seguiam em sentido contrário quando, possivelmente uma ondulação na pista, teria feito com que um dos motoristas perdesse o controle de direção, provocando o acidente.

O Corpo de Bombeiros chegou ao local, porém, as vítimas já estavam mortas.

O incêndio que consumiu os veículos pesados se alastrou pela vegetação ao lado da rodovia e as chamas foram contidas após pelo menos uma hora.