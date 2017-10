Evento: acontece nesta quinta-feira o Circuito Aprosoja etapa Maracaju

Mais informações sobre o evento, no Sindicato Rural ou pelo telefone 3454-2565

Maracaju recebe nesta quinta feira dia 28 de setembro no Tatersal de Leilões no dia 28 de setembro as 19h, a palestra do Circuito Aprosoja 2017. Neste ano, 16 cidades receberão o ciclo de palestras cujo calendário será encerrado em Campo Grande, no mês de novembro. Os principais municípios produtores de grãos de Mato Grosso do Sul e cidades onde a agricultura está em expansão receberão a quarta edição do principal evento pré-safra do Estado a partir deste mês.

O projeto, voltado a produtores rurais e profissionais ligados à agricultura, em três anos já ofereceu palestras gratuitas com conceituados especialistas em mercado de grãos, manejo de lavoura, gestão de propriedade, custos de produção, sucessão familiar, seguro rural, entre outros temas fundamentais para o avanço do agronegócio estadual.

Os assuntos atendem demandas dos próprios produtores rurais de cada região e levam informações estratégicas ao empreendedor rural. O palestrante será Alexandre Mendonça de Barros, é Engenheiro Agrônomo pela ESALQ/USP (1990) e Doutor em Economia Aplicada pela ESALQ/USP (1999). Foi Professor do Departamento de Economia da ESALQ/USP entre 1995 e 2004 e foi professor de Economia Agrícola da Fundação Getúlio Vargas, de 2005 a 2011. Foi membro dos Conselhos de Administração da Fosfértil, CASP, Vale Fertilizantes, Grupo Schoenmaker / Terra Viva e Coplana. É membro dos Conselhos do Grupo Otávio Lage, Frigorífico Minerva, Guarita e Grupo Roncador. Membro do Comitê de Assessoria Externa da EMBRAPA Pecuária Sudeste. Membro do Conselho Superior do Agronegócio da FIESP. É Sócio-Consultor da MB Agro.

O projeto conta com o patrocínio do Governo do Estado, por meio da Semagro (Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar) e do Fundems (Fundo para o Desenvolvimento das Culturas de Milho e Soja), além de ser uma parceria da Aprosoja/MS com os Sindicatos Rurais, com apoio do Sistema Famasul (Federação de Agricultura e Pecuária de MS) e do Senar/MS (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de MS), através do termo de colaboração 27648/20017 Semagro/Fundems.