Exposição Itinerante marca a 11ª Primavera dos Museus

Em Maracaju o Museus Regional Domadora Anna Thereza de Lima Alves, vai estar durante a 11ª Primavera dos Museus, atendendo o publico com exposição itinerante, nesta segunda feira (18) a abertura das atividades aconteceu na escola João Batista Lino Braga, a exposição vai percorrer todas as escolas da Rede municipal de Ensino, com objetivo de levar aos alunos da rede publica um pouco da nossa história e sua gente , despertando neles a importância de valorizar a memória de nossa cidade. A preservação da história e cultura a luz do presente é a garantia de um futuro.

Os trabalhos fazem parte da 11ª Primavera dos Museus nessa edição, mais de 900 museus de todo o país oferece ao público 2.500 atividades especiais, como visitas mediadas, palestras, oficinas, e alguns museus até exibição de filmes.

A Exposição Itinerante segue:

Dia 20: Escola João Pedro Fernandes

Dia 21: Escola Pereira da Rosa

Dia 22: Escoal educar Para Crescer

Dia 25 Escola Mauricia pare Gomes

Dia 26 escola Irma de Lima Matos

Confiram alguns cliques do evento