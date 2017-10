Federação começa trabalhar a Série A 2018

FFMS

O Departamento Técnico da Federação de Futebol do Mato Grosso do Sul, começou o trabalho para a Série A 2018 realizando as primeiras vistorias nos estádios onde acontecerão os jogos.

Os Delegados da entidade estarão verificando vários aspectos de segurança, acessibilidade, higiene e as medidas dos gramados a partir dessa sexta feira(15).

“A ideia é alinhar todas as medidas necessárias para que no Arbitral tenhamos todos estádios aprovados e com os Laudos em dia. Além da obrigatoriedade das medidas do campo de jogo, onde verificamos todo tipo de incorreções, como altura e tamanho das traves até a marca penal errada”. afirmou o vice-presidente da FFMS Marco Antonio Tavares.

Segundo Tavares, o Arbitral do Campeonato Sul-Mato-Grossense 2018 deverá ser no fim de novembro. De acordo o calendário da CBF, os Estaduais deverão ser disputados entre 28 de janeiro e 13 de maio.

O Corumbaense é o atual campeão Estadual e ao lado do Novoperário, vice, serão os representantes do estado na Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro da Série D. O Operário, será o representante na Copa Verde.