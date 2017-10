Governador da ordem de serviço para recapeamento e visita obra do tratamento de esgoto

Da redação

Foto: Paulo Roberto Baczeck

Na manhã desta segunda, 28, o prefeito Dr. Maurílio, o vice Joares, vereadores, secretários e autoridades do município, recepcionaram o governado do estado de Mato Grosso do Sul, para assinatura da ordem de serviço do recapeamento em algumas vias de Maracaju.

De acordo com a agenda o Governador se reuniu no gabinete com o Prefeito e autoridades locais, e para uma coletiva à imprensa.

Na Avenida Marechal Deodoro da Fonseca Reinado Azambuja, assinou a ordem de serviço do recapeamento das principais avenidas da cidade, Marechal Deodoro da Fonseca, Marechal Floriano Peixoto e Mario Correa.

São mais de 3 Milhões em investimento do Governo do Estado, nas três vias e, mais a contrapartida do município.

A obra será efetuada pela empresa Meel Maracaju Engenharia e Empreendimento, que tem uma grande experiência no setor asfáltico no estado, e já iniciou a obra na manhã desta segunda, de acordo com o empresário, a obra deve ser entregue em 120 dias.

Para Reinaldo “mesmo com algumas pessoas torcendo contra, o estado já investe cerca de 100 Milhões em Maracaju, incluindo o asfalto da estrada da Água Fria, uma necessidade antiga da região, e todas essas obras que em uma parceria seria com o prefeito Maurílio está se encaminhando no município.” Destacou o Governador.

Para o prefeito Maurílio, “ as ações aqui feitas, são fruto de um trabalho árduo da equipe da Prefeitura de Maracaju, que mesmo com grandes dificuldades, consegue, na contramão da crise, desenvolver um trabalho de excelência, na cidade de Maracaju” concluiu o prefeito.

A visita do Governador, contou com a presença do deputado estadual Felipe Orro, do Prefeito de Sidrolândia, vereadores, autoridades e empresários locais.