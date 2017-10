Governador Reinaldo e prefeito Maurílio lançam obras em Maracaju

Assessoria de Imprensa

O governador do Estado, em companhia do prefeito Maurílio Ferreira Azambuja, esteve dando ordem de serviço de recapeamento asfáltica nas três principais avenidas de Maracaju; com investimentos de mais de 3 milhões de reais.

A execução da obra começou pela Avenida Marechal Deodoro, além dela serão feitos recapeamentos nas Avenida Marechal Floriano e Mario Correia. Em coletiva, o governador fez um balanço dos investimentos no município,investimentos feitos, outros em execução, e o que vai ser feito como, Centro Cultural, drenagem das águas fluviais na Br 267, para acabar com os problemas causados pelas chuvas no Bairro Napoleão e proximidades, maternidade e investimentos da Sanesul, com construção do Tratamento de Esgoto. São mais de cem milhões de investimentos, incluindo a Estrada da água Fria , que será entregue nos próximos dias.

“ Estou cuidando e investindo em Maracaju, mas a mão do Estado está nos 79 municípios,com obras em prool a comunidade. Mesmo em um momento difícil que atravessa o país, tanto financeiramente como politicamente, O mato Grosso do Sul, através de nossa administração, está mantendo a folha em dia, e ainda fazendo obras com recursos próprios; hoje tem 22 estados que não conseguem nem pagar a folha, a nossa esperança é que para ano que vem a economia volte a crescer,e assim poderemos sair dessa situação alarmante”, disse Reinaldo.

O prefeito Maurílio Ferreira Azambuja, também falou em crise em seu discurso. Os municípios não tem mais a quem recorrer, e a cada dia que passa piora a situação. “ Estamos ainda honrando nossos compromisso, pagando em dia os funcionários, e conseguindo trazer obras importantes para o desenvolvimento de nossa cidade, mais isso é sem dúvida, fruto das parcerias feitas sem ver cores partidárias. Hoje recebemos aqui investimentos do Governo do Estado e somos gratos ao governador Reinaldo”, disse Maurílio.

Além do Governador Reinaldo a Primeira -Dama Fátima Azambuja o Prefeito Maurílio e Primeira- Dama Leila Gonçalves Azambuja, participaram do evento, Deputado Felipe Orro, Secretários Municipais, vereadores e a comunidade.

Governador e Prefeito acompanhados das autoridades

Visita as obras da nova estação de tratamento de esgoto