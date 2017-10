Grupo Basso doa toalha aos CIEIS

Paulo Roberto/Assessoria de Imprensa

Na manhã desta segunda feira, 16, a Secretária de Educação Cleoerdes Barbosa recebeu das mãos da representante do Grupo Basso, Graziela Basso, cerca de 600 toalhas de banho

Segundo a secretária essas toalhas serão encaminhadas para os CIEIS. São seis CIEIS no município com o de Vista Alegre, onde atendem mais de 800 crianças.

Cleoerdes agradeceu a iniciativa do Grupo Basso e disse que são atitudes como essas, que fortalecem o vinculo da empresa com as famílias através dos CIEIS e Escolas, que sempre vai estar de portas abertas para doações e contribuições dessa natureza. “ Vamos encaminhar nos próximos dias para os CIEIS, para que possam ser utilizadas pelas crianças”, disse Cleoerdes.