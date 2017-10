Grupo Tripé realiza turnê em Maracaju

Assessoria de Imprensa

Aconteceu neste final de semana, de quinta a sábado, no plenário da Câmara Municipal de Vereadores, dois espetáculos apresentados pelo Grupo Tripé, composto pelos atores e comediantes Edson Alves Jr., Luciano Risalde e Yuri Tavares. Na quinta feira foi apresentada a peça “Quem Somos”, No Sábado a noite foi a peça “De Onde Viemos”, sessão realizada ás 19:30. As duas sessões foram aberta ao público; com muito humor, Tripé realiza suas peças usando temas que abordam a essência do ser, nos levando a pensar quem realmente somos.

Ainda no sábado o grupo esteve fazendo oficinas de teatro aberto a comunidade, para perder o medo falar em público, as oficinas aconteceram no Cepe do Cambarai no período da manhã.

O Grupo contou com o apoio da Fundação de Cultura do Município, segundo a Presidente da Fundação, as apresentações e a oficina, foram sem duvida um sucesso, tanto é que já está viabilizando outra data, ainda este ano, para novas apresentações do grupo, disse Eni Aquino.