IFMS abre inscrições para 1,3 mil vagas em cursos técnicos integrados ao ensino médio

Ascom/IFMS

A partir desta segunda-feira, 11, estão abertas as inscrições no Exame de Seleção 2018, processo seletivo para ingresso em cursos técnicos integrados ao ensino médio do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS). São ofertadas 1.390 vagas para nove opções de cursos em dez municípios.

O Instituto Federal tem vagas abertas para os cursos técnicos integrados em Agricultura, Agropecuária, Alimentos, Edificações, Eletrotécnica, Informática, Informática para Internet, Mecânica e Metalurgia.

A oferta abrange os municípios de Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Jardim, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã e Três Lagoas (ver tabela ao final do texto).

O candidato deve ter o ensino fundamental completo até a data da matrícula no IFMS, prevista para dezembro, e possuir o Cadastro de Pessoa Física (CPF) em seu nome, já que o número deve ser informado no ato da inscrição.

O edital, com todas as regras do processo seletivo, está publicado na Central de Seleção do IFMS: www.ifms.edu.br/centraldeselecao.

Mais informações estão disponíveis na página do Exame de Seleção 2018, no endereço www.ifms.edu.br/exame.

Inscrições – Podem ser feitas até 3 de novembro. Para se inscrever, o candidato deve acessar a Página do Candidato da Central de Seleção do IFMS. Um vídeo foi elaborado para que os interessados entendam o passo-a-passo de como fazer a inscrição no processo seletivo.

A taxa de inscrição é de R$ 20,00 e pode ser paga até 6 de novembro. Candidatos de escolas públicas que apresentarem comprovante de escolaridade referente ao último ano do ensino fundamental terão isenção da taxa.

O pedido de isenção deverá ser feito até 20 de outubro. Basta selecionar o item “Solicitação de Isenção” na página de inscrição.

Ação Afirmativa (cotas) – O IFMS reserva metade das vagas a candidatos que cursaram todas as séries do ensino fundamental em escola pública. Desse total, há cotas aos que comprovarem renda familiar bruta mensal per capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio, aos que se autodeclararem pretos, pardos e indígenas, e a pessoas com deficiência.

A opção de beneficiário de ação afirmativa (cotista) deverá ser informada no ato da inscrição. Para mais informações sobre o assunto, o interessado deverá ler atentamente ao item 2 do edital.

No anexo II do documento está disponibilizada a tabela completa das vagas, com as divisões para candidatos de ampla concorrência e das ações afirmativas.

Técnico Integrado – Nesse tipo de curso, o estudante cursa o ensino médio e a formação profissional e tecnológica ao mesmo tempo. O diploma possibilita o ingresso tanto na universidade quanto no mundo do trabalho.

O Exame de Seleção 2018 será aplicado no dia 19 de novembro, nos dez municípios onde o IFMS oferta vagas. A prova terá 50 questões de múltipla escolha, sendo 20 de língua portuguesa, 20 de matemática e 10 de conhecimentos gerais. O conteúdo programático está disponível no edital.

O gabarito deverá ser divulgado no dia posterior à seleção. A previsão é que o resultado final e a primeira chamada sejam publicados no dia 12 de dezembro.

As aulas terão início no primeiro semestre de 2018.

Em caso de dúvidas ou para obter mais informações, o contato com a Comissão do Exame de Seleção 2018 deve ser feito pelo e-mail exame@ifms.edu.br.

Vagas