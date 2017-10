JEJ Curitiba 2017: Time feminino de futsal estreia com goleada

Assessoria de Comunicação Fundesporte

Curitiba (PR) – As meninas da Escola Presidente Vargas de Dourados fizeram bonito na primeira partida dos Jogos Escolares da Juventude (JEJ). O time goleou as paraibanas por 10×1, na manhã desta segunda-feira, no ginásio do SEET.

Orientadas pelo técnico Daniel Tomiati, as garotas defenderam bem, trocaram passes e aproveitaram contra-ataques. Receita certa para a goleada.

A vitória praticamente garantiu a classificação das meninas de Dourados para as semifinais. Na chave com três equipes, o time de MS joga a última partida da primeira fase, nesta terça contra Roraima , para confirmar a vaga.

Masculino

Os garotos da Escola Raul Sans de Matos Funlec, de Campo Grande, perderam para Curitiba por 4×1, na tarde de hoje, no Colégio da Polícia Militar. Foi a segunda derrota da equipe no JEJ. Nesta terça, o time enfrenta o Espírito Santo, na última rodada da fase classificatória.