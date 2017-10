Jems Individuais Campo Grande: Estreantes abocanham medalha de ouro no atletismo

Ascom – Fundesporte

Campo Grande (MS) – A equipe feminina de Três Lagoas e a masculina de Campo Grande repetiram o bom resultado de 2016 e se sagraram bicampeãs do atletismo dos Jogos Escolares de Mato Grosso do Sul (Jems). O caminho até o ouro não foi fácil, seis municípios se juntaram à competição e atletas de dois deles ficaram com o ouro em provas de campo. As disputas foram no fim de semana, no Centro Olímpico da Vila Nasser, na Capital.

Atletas de 19 municípios competiram em 20 provas, na busca por um lugar entre os 26 selecionados para representar o Estado na etapa nacional, os Jogos Escolares da Juventude (JEJ), etapa 12 a 14 anos, em Curitiba (PR), no mês de setembro. Estiveram na briga: Água Clara, Amambai, Aquidauana, Bela Vista, Campo Grande, Corumbá, Dourados, Eldorado, Fátima do Sul, Maracaju, Naviraí, Paranhos, Ponta Porã, Porto Murtinho, Rio Verde de Mato Grosso e Três Lagoas.

Seis deles se juntaram ao grupo este ano: Água Clara, Aquidauana, Bela Vista, Fátima do Sul, Paranhos e Rio Verde de Mato Grosso. Paranhos competiu com sete garotos e conquistou um primeiro lugar. Cayã Eduardo Fernandes, que já havia se destacado na etapa de vôlei, voltou a brilhar e ficou com o ouro no arremesso de peso, ao atingir a marca de 11,80m.

Destaque também para o estreante Guilherme Rebelo Vilela, de Rio Verde de Mato Grosso, campeão no salto em distância. O jovem pratica a modalidade há pouco mais de cinco meses e, com estrutura mínima, já atingiu o bom resultado de 5,14m. Ele faz parte do grupo treinado pelo professor Marcelo de Paula, no ginásio municipal e numa quadra de vôlei de praia.

Crescimento

Os municípios são exemplos do crescimento do esporte escolar no Mato Grosso do Sul. Nas modalidades individuais dos Jems houve um aumento de 30% no número de participantes. Em 2016, foram 424 atletas. Este ano, 552. Somente no atletismo, o número subiu de 138 para 187.

Os principais motivos apontados por técnicos e atletas para o acréscimo é a série de transformações feita pela Fundesporte na competição. Desde 2015, as delegações são alojadas em hotéis; há centro de convivência com ativades extraquadra para as delegações; e maior número de jogos por equipe, já que todas continuam disputando, mesmo após saírem da briga por medalhas.

Os Jems são promovidos pelo Governo do Estado, por meio da Fundesporte e reúnem alunos-atletas com idade entre 12 e 14 anos.

Veja os resultados do atletismo: