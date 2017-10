Jogos Abertos de Campo Grande encerrou para o MBC

Prof. Lotti

Foto capa: equipe do MBC Feminino 3º Lugar

Na ultima quarta feira, 27 a equipe feminina do MBC-Maracaju Basquetebol Clube esteve na cidade de Campo Grande jogando contra a equipe da UCDB, em partida válida pelo 39º Jogos Abertos de Campo Grande.

No final da partida a equipe da UCDB – Universidade Católica Dom Bosco venceu pelo placar de 78 a 28.

Os pontos da partida foram anotados, MBC: Ana Rosa Ambrosio (02 pontos), Nádima Adão (00), Mylena Souza (07),Vania Mendonça (13), Thais Vitor (00), Dayriane Oliveira (04), Dairielle Oliveira (02), Camila Mello (00), Técnico prof. Lotti. Para a UCDB: Bruna Dantas (15 pontos), Camila Tonelli (18), Carolina Junqueira (18), Karen Muller (00), Lorena Bastitote (13), Patricia Meyer (14), Técnico Ronaldo Monteiro, Assistente Técnico Dalton Xavier.

Com a derrota a equipe do MBC não conseguiu sua classificação para final da competição, enquanto que a equipe da UCDB disputa a final contra a equipe do Salesiano de Campo Grande.

Atletas Dairielle e Dairiane atletas do MBC comemorando aniversario da Mãe Sidneia na rodada da quarta feira

Mesmo com a derrota as meninas do MBC fizeram a festa. Após o jogo as atletas do MBC, Dayriane e Dairielle, levaram um bolo e ali mesmo no Ginásio de Esportes comemoraram o aniversario da Mãe Sidneia que estava presente prestigiando o jogo. Foi uma verdadeira surpresa para Sidneia que já foi atleta de Maracaju na modalidade de Basquetebol, que atualmente reside em Campo Grande.

Na quarta feira também tivemos a decisão do 3º lugar na categoria do Basquetebol Masculino, a equipe da Neon Concursos venceu a equipe da FUNLEC 64 a 61, ficando com o 3º Lugar.

No sábado dia 30 tivemos a grande final da modalidade, com inicio às 18 horas jogarão na decisão Feminina UCDB 51 versus Salesiano 45.

Na sequencia houve a grande final Masculina envolvendo as equipes da UCBD 100 versus Desportivo América 63.

A classificação final do Basquetebol foi a seguinte:

MASCULINO – 1º Lugar – UCDB , 2º Lugar – Deportivo América, 3º Lugar – Neon Concursos, 4º Lugar – FUNLEC, 5º Lugar – North Wolfs, 6º Lugar – FUNLEC / SESC.

FEMININO – 1º Lugar – UCDB, 2º Lugar – SALESIANO, 3º Lugar – MBC-Maracajú Basquete Clube.

Todos os jogos aconteceram em Campo Grande no Centro Municipal de Treinamento de Campo Grande.