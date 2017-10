Judocas do Projeto Atitude Social parceria com LCJMS ganharam Kimonos

Assessoria de Imprensa

O Secretario de Governo Frederico Felline acompanhado do Vereador João Rocha, estiveram neste dia (29), visitando o projeto Atitude Social e assistindo aula de Judô. Judô que é ministrado pela Liga Confederada de Judô do Mato Grosso do Sul uma parceria com a prefeitura através de Secretaria de Esporte e Projeto Atitude Social.

São 30 alunos da comunidade que praticam judô, e a visita foi especial, o secretário e vereador foram entregar em mãos a cada um dos praticantes o kimono para treino e competição.

O presidente da Liga Sensei Cleber dos Santos Pereira disse da importância da parceria com as pessoas certas, a LCJMS faz um judô social, sem fugir das normas e toda essência da arte, mas trabalha com um público diferenciado, oportuniza as crianças e adolescentes que não teriam condições ou chances de praticar judô e as parcerias estão tornando esse sonho realidade.

Para o Vereador João Rocha padrinho do projeto Atitude Social, são esses valores de humanidade que transformam as comunidades e tornam as pessoas melhore. A responsabilidade na educação dos filhos continua sendo dos país, aqui no Projeto nos damos um complemento damos oportunidade de escolha, de crescer e de buscar sempre o melhor para a vida, e a participação dos país e fundamental. O projeto além de palestras e orientação as famílias também tem aula de judô, violão, violino balé e futebol.

O Secretário de Governo Frederico Fellini, falou aos país que na vida dos filhos e no auxilio das escolhas a família é fundamental, disse também que mesmo.diante da situação financeira que o país vive, Maracaju é o único município no Estado que continua investindo em várias áreas, e que nos projetos em parceria ou na Secretária de Esportes e Assistência Social existe mais de 20 atividades esportivas e cultural além de vários cursos para crianças e adolescentes e tudo é de graça, coloque seu filho fazendo uma atividade com um profissional, ele só vai ganhar; o ensinamento da rua muitas vezes leva a cominho sem volta , e a administração municipal neste cinco anos tem proporcionado a todos a condição de escolha, escolha o melhor para você e sua família.