Justiça do Trabalho de Ponta Porã realiza leilão presencial e eletrônico

Letícia Prado

Assessoria de Comunicação

Ponta Porã, 11 de outubro de 2017 – A Justiça do Trabalho de Ponta Porã em conjunto com a leiloeira oficial Maria Fixer, realizam leilão eletrônico no dia 17 de outubro de 2017, às 14:00 horas, na Justiça do Trabalho e pelo site www.leiloesjudiciais.com.br/ms .