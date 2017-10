LCLMS entrega faixa preta de Judô em Maracaju

Assessoria de Imprensa

A Liga Confederada de Judô do Mato Grosso do Sul (LCLMS), realizou nesta sexta feira (29), um evento marcante para sua história, a entrega de faixa e certificado para os primeiros Faixa Preta Shodan realizados pela Liga. A ortoga de grau foi autorizada pela CBLJ.

A cerimônia contou com a presença de amigos e familiares dos Shodan, também estiveram presentes o Secretário Municipal de Esportes Ednelson Barbosa, vereador João Rocha, Professor de Capoeira Luis Fábio e de Kick boxing e Mhuthay Francisco Xavier participando do evento.

A cerimônia de entrega de faixa foi feita pelo Presidente da Liga Sensei Cleber dos Santos Pereira, e aconteceu no Projeto Atitude Social parceiro da LCJMS; receberam a honraria o Judoca Ralf da Silva Rozas, de Gloria de Dourados, Ralf faz um trabalho social e de qualidade no município de Gloria de Dourados, como professor e judoca da LC JMS, vai continuar exercendo a função agora como Sensei responsável pelo judô em seu município. Juliana Souza Resende, confederada que da aula de judô na AABB Comunidade, fazendo um belo trabalho, Juliana a gora é faixa preta.

Sensei Cleber falou da importância para a Liga na formação de pessoas com nível elevado de judô, disse da responsabilidade que aumenta para aqueles que de hoje em diante serão chamados de Sensei, ele lembrou da parceria que a LCJMS tem com a Secretaria de Esportes, e também lembrou da parceria com o Vereador João Rocha e Deputado Felipe Orro, que o crescimento da LCJMS não é por acaso, é fruto de trabalho e de responsabilidade.

Secretário de Esportes Ednelson Barbosa , falou do trabalho feito pela LCJMS, que vem superando as expectativas, garantindo apoio nas próximas ações e eventos realizados, e que a parceria vai continuar.