Mais de 800 quilos de drogas apreendida pela PRE

PRE Ponta Porã

A Polícia Militar Rodoviária Base Operacional em Ponta Porã, por volta das 10:40h na MS 386 Km 040 localizou, através de denuncia, um veículo Honda Fit de cor branca placas de Caraguatatuba Sp, que encontrava se abandonado, sem condutor as margens da rodovia; que após revista no interior do mesmo, sobre os bancos traseiro e porta malas, foi localizado substância análoga a maconha, que após pesado totalizou 868(oitocentos sessenta e oito quilograma) distribuído em 1.000 tabletes; que o veículo e entorpecente foram entregues na Delegacia de Polícia Civil em Aral Moreira, conforme BO SIGO n° 125/2017 para providencias cabíveis.