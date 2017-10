Mais três equipes passam à próxima fase da Copa Assomasul

Adão Jorge

Com torcida vibrante nas arquibancadas do bem cuidado Estádio Municipal Mohamed Mustafá, a quinta etapa da segunda fase da Copa Assomasul teve jogos de alto nível e vitórias por W.O em razão da ausência da equipe de Aparecida do Taboado.

A ausência de Aparecida do Taboado â etapa de Batayporã provocou dois W.O e, por consequência, vitórias por 3 a O aos times que enfrentaria. Por isso, Rochedo acabou conquistando a primeira vitória no W.0.

No segundo jogo do dia, Antônio João goleou Ladário por 5 a 1. Os gols foram marcados por Celso Júnior (2), Elvis Pereira (2) e Rener Gomes. Pedro Marcos descontou para Ladário.

No terceiro confronto, mais um W.0 deu a vitória por 3 a 0 para Batayporã, uma vez que a partida seria contra Aparecida do Taboado.

No quarto jogo da rodada, Rochedo foi goleado por Ladário por 4 a 0. Marcaram para Ladário Pedro Marcos (2), Gilmar Lima e Rafael Júnior.

Mesmo empurrado por sua inflamada torcida, Batayporã perdeu por 3 a 0 para Antonio João. Os gols foram marcados por Márcio Araújo, Celso Júnior e Elwis Franco.

Com esses resultados, Antônio João se classificou em primeiro lugar, Rochedo em segundo e Batayporã em terceiro.

Agora são 15 as equipes que já garantiram suas vagas na 3ª fase da competição: Dourados, Dois Irmãos do Buriti, Ribas do Rio Pardo, Campo Grande, Jardim, Bandeirantes, Maracaju, Bela Vista, Itaquiraí, Sidrolândia, Juti, Sete Quedas, Antonio João, Rochedo e Batayporã.

Após essa rodada, a última etapa dessa fase será disputada em Bataguassu no próximo sábado (2). Lá participam as equipes de Taquarussu, Paranhos, Douradina, Porto Murtinho e o time anfitrião.