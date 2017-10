Maracaju conquista mais três vitorias no JOJUMS

Prof. Lotti

O JOJUMS realizado na cidade de Jardim entra na sua terceira rodada hoje com vários jogos nas modalidades de basquetebol e voleibol masculino e feminino.

Maracaju nas duas primeiras rodadas se comportou muito bem, conquistando até agora 3 vitorias e apenas uma derrota no Voleibol Masculino.

O basquetebol masculino de Maracaju se deu muito bem na sua primeira partida venceu pelo placar de 105 a 61 a cidade de Amambai, atuaram e marcaram os pontos para Maracaju Matheus Lescano (11 pontos), Vitor Oliveira (14 pontos), Luiz Paré (24 pontos), Ricardo Veron (13 pontos), Rafael Silva (00), Maicon Sales (14 pontos), Alex Fachi (06 pontos), Leonardo Tombini (04 pontos), Elinton Tombini (19), Técnico Edilson Gonçalves. Na segunda rodada também venceu Água Clara pelo placar de 81×39 Maracaju, marcaram os pontos para Maracaju: Matheus Lescano (09 pontos), Vitor Oliveira (01 ponto), Luiz Paré (15 pontos), Ricardo Veron (33 pontos), Rafael Silva (04), Maicon Sales (06 pontos), Alex Fachi (08 pontos), Leonardo Tombini (02 pontos), Elinton Tombini (03). Joga hoje contra a equipe de Anastácio, se venceu é o primeiro do Grupo.

No basquetebol feminino Maracaju fez sua estreia com vitória sobre Campo Grande pelo placar de 46 a 34, marcando para Maracaju: Dairielli Oliveira (08 pontos), Jhenifer Lima (08 pontos), Camila Melo (16 pontos), Veruska Gonçalves (04 pontos), Ana Santos (00 pontos), Bianca Kritli (00 pontos), Karen Gonçalves (04 pontos), Ana Santos (00 pontos), Kamilly Alvarenga (06 pontos), técnico Prof. Carlos Morelli. Joga hoje contra a equipe de Paranaíba disputando a liderança do grupo, pois já garantiu a passagem para semi-final.

No voleibol masculino a equipe perdeu na estreia para equipe de Corumbá pelo placar de 2 stes a zero, mas ontem recuperou vencendo a equipe de Bela Vista pelo placar de 2 sets a zero. Joga hoje contra a equipe de Inocência, vencendo passa para a outra fase da competição. A Professora Marili Aguilera, técnica da equipe, está otimista e só pensa na vitória.

Acompanhe resultados da quinta-feira do JOJUMS:

Acompanhe os resultados: Basquetebol Masculino – Campo Grande 139×16 Iguatemi, Aquidauana 22×147 Ponta Porã, Água Clara 39×81 Maracaju, Amambai 103×24 Anastácio, Três Lagoas 76×22 Deodápolis, Dourados 61×30 Rio Brilhante.

Acompanhe os resultados: Basquetebol Feminino – Campo Grande 34×46 Maracaju, Dourados 13×56 Três Lagoas, Ponta Porã 32×72 Nova Andradina.

Resultados do voleibol masculino: Aral Moreira 0X2 Ponta Porã, Corumbá 2X0 Inocência, Três Lagoas 0X2 Bonito, Batayporã 2X1 Deodápolis, Nova Andradina 2X0 Chapadão do Sul, Iguatemi 0X2 Amambai, Anastácio 0X2 Campo Grande, Jardim 1X2 Sidrolândia, Maracaju 2X 0 Bela Vista.

Resultados do voleibol feminino: Nioaque 1X2 Chapadão do Sul, Cassilândia 2X0 Iguatemi, Dourados 2X0 Corumbá, Amambai 2X0 Três Lagoas, Inocência 2X0 Deodápolis, Batayporã 0X2 Ponta Porã, Campo Grande 0X2 Aquidauana, Bela Vista 2X0 Jardim.

Maracaju volta a jogar hoje dia 04:

Basquetebol Feminino – 15:00 hs – Quadra Escola Rufina – Maracaju x Paranaiba

Basquetebol Masculino – 16: 00 hs – Ginásio de Esportes Ticão – Maracaju x Anastácio

Voleibol Masculino – 14:40 hs – Quadra Escola Castelo – Maracaju x Inocencia.