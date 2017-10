Maracaju é destaque novamente no atletismo

Assessoria de Comunicação

A cada final de semana uma modalidade esportiva coloca Maracaju no podium, neste final de semana foram os atletas da ACORMA; Associação Corredores de Rua de Maracaju.

Os atletas participaram da Corrida do Detran em Ponta Porã 5 e 10 quilômetros. Os corredores contaram com apoio da Prefeitura Municipal através das Secretarias de Esportes e Assistência Social.

Este foi o primeiro evento esportivo da Semana Nacional de Trânsito (SNT) 2017, que tem como tema “Minha escolha faz a diferença no trânsito”.

A corrida reuniu aproximadamente 500 atletas, entre amadores e profissionais. Teve percurso em duas distâncias, de 5 km e 10 km, e o ponto de largada e chegada foi o Parque dos Ervais.

O objetivo da SNT é conscientizar a população sobre as responsabilidades no trânsito, valorizar a ações do cotidiano e visar a colaboração de todos para um trânsito mais seguro.

Resultado da Corrida:

José Pereira da Rosa Categoria 55 anos 2º lugar categoria 5km

Genaro dos Santos 4º lugar Categoria 55 anos 10 km

Rozilda de Araújo 06 lugar na categoria 5km

Edmir Nunes de Souza 03 lugar na categoria, 10km