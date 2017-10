Maracaju em chamas: incêndios destroem lavoura, vegetação e deixa vítima gravemente ferida

Osmar Silva

Vítima foi levada em estado grave para a capital

Um verdadeiro filme de terror em Maracaju ocorreu na tarde desta terça, 08.

Por volta do meio dia teve início o que seria uma tarde de tensão e verdadeiro terror, uma vez que, o primeiro incêndio, ocorrido devido ao fogo que saiu do lixão da cidade atingiu a lavoura ao lado, causando verdadeiro pânico nos proprietários e funcionários, já que, pegou na resteva do milho e logo em seguida atingiu um milharal ainda por colher e o fogo se dirigiu rumo ao armazém que fica próximo.

Na ânsia de socorrer sua lavoura o srº Edmilson Vincensi, pilotando um trator de sua propriedade tentou fazer um acero próximo ao incêndio, no entanto, o trator apagou próximo ao incêndio e o mesmo ao tentar sair do local, acabou perdendo a consciência e caindo junto ao fogo, sendo socorrido logo em seguida por funcionários, que o levaram para o pronto socorro com queimaduras, ferimentos e desacordado.

Segundo informação de parentes da vítima o mesmo foi encaminhado com urgência para Campo Grande, com queimaduras de primeiro e segundo grau, sendo que o mesmo também, teve ferimentos nas vias aéreas devido a alta temperatura ingerida.

FOGO II

Uma verdadeira força tarefa com bombeiros, e produtores que enviaram tanques com água e tratores com grades, bem como a prefeitura que enviou patrola para acerar o local, mas, nem bem o fogo foi contido outro foco foi identificado próximo a Fundação MS, ao lado do conjunto Egidio Ribeiro, um incêndio de grandes proporções que também precisou de muita gente para conte-lo, contando inclusive com a ajuda de um avião agrícola que despejou agua no fogo.

FOGO III

Ainda na tarde, antes mesmo de ser rescaldado o incêndio próximo a Fundação, outro incêndio de grandes proporções se levantou ao lado da BR 267 próximo a reserva indígena, desta vez atingida a vegetação seca e braquiária daquela região, o fogo foi tão alto que atingiu a rede de energia e fibra óptica, porém uma equipe da Energisa esteve no local para avaliar a proporção do incêndio, mas não foi informado se haveria problemas de abastecimento de energia e internet fibra óptica.

