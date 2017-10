Maracaju ganha novo consultório particular

Osmar Silva

Fotos: Osmar Silva e Paulo Roberto

Na noite desta sexta, 04, os médicos Dr. Chaud Salles, Dr. Maurílio Azambuja e Drª Graziele Ferreira, inauguraram um consutório para atendimento médico particular e convênios, com a presença de amigos e familiares.

Para a inauguração oficial foi realizada uma benção ecumênica no local.

Segundo Chaud “este é o começo de um nova etapa da saúde em Maracaju, que vai muito bem no atendimento público, mas necessitava de um local para atendimento particular, sem a necessidade de ir a outros municípios”, destaca Chaud.

Emocionado Dr. Maurílio disse da importância de um sonho realizado em parceria com duas excelente pessoas, e profissionais exemplares, da qualidade do Dr. Chaud e Drª Graziele e, Maracaju cresceu e precisava desse novo espaço, que com a graça de Deus foi conquistada, destacou Dr Maurílio.

Drª Graziele comemorou o feito de poder trabalhar na cidade onde nasceu, “ geralmente as pessoas se formam e vão para outras cidades, grandes centros, mas eu com a graça de Deus e a parceria desses dois médicos experientes e extremamente profissionais, consegui a graça de trabalhar na minha cidade”.

O novo consultório foi inaugurado na Rua Agnaldo Ferreira Barbosa, 620, no bairro San Raphael.

Matéria reeditada para acréscimo de informações

