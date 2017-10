Mato Grosso do Sul recebe 3ª edição da Caravana da Produtividade, ação que leva mais produtividade aos pecuaristas de corte e leite

Micaela

7 cidades sul-mato-grossenses integram roteiro de visitas para disseminar conhecimentos, novas tecnologias e capacitação aos produtores (corte e leite) do estado. Caravana conta com rota exclusiva para a pecuária leiteira

Os municípios sul-mato-grossenses Nova Andradina, Dourados, Bela Vista, Jardim, Bonito, Campo Grande e Três Lagoas são destinos da 3ª edição da Caravana da Produtividade, ação realizada pela Boehringer Ingelheim Saúde Animal, uma das líderes globais em saúde animal. As visitas nessas localidades acontecerão entre outubro e novembro e objetivam impactar dezenas de pecuaristas e produtores de leite do estado.

O tema central da Caravana é “+ @ & L/ha/ano” (Mais Arrobas e Litros de Leite por Hectare/Ano) e o objetivo é contribuir para o aumento da produtividade da pecuária, destacando práticas corretas de vacinação, reforçando o bem-estar animal e a atenção aos vários elos da cadeia produtiva.

“A Caravana da Produtividade tem uma proposta muito clara: disseminar informações essenciais sobre o rebanho bovino (corte e leite), incluindo manejo sanitário, prevenção de doenças parasitárias e outras enfermidades que colocam a produtividade em risco, além de novas tecnologias que ajudam o produtor a ter mais lucratividade. Para isso, envolvemos todo o nosso time técnico de campo e especialistas para levar soluções e esclarecer dúvidas dos produtores”, explica Pedro Bacco, Diretor da unidade de negócios de Grandes Animais da Boehringer Saúde Animal.

A Caravana da Produtividade é realizada em parceria com DSMTortuga, Dow AgroSciences e Volkswagen e, além do Rio Grande do Sul, percorrerá outros 12 estados brasileiros, que reúnem 170 milhões de bovinos – cerca de 80% do rebanho total. Quatro caminhonetes customizadas (3 com foco na pecuária de corte e 1 na pecuária leiteira) visitarão mais de 100 cidades, percorrendo cerca de 60 mil km em 60 dias.

“No total, estão programadas aproximadamente 200 visitas a propriedades rurais, 150 Pontos de Venda e 66 ações de campo com produtores. O objetivo é impactar 5.000 pecuaristas, 900 balconistas e 800 funcionários de fazendas em todo o país”, informa Pedro Bacco.

Capacitação – Para reforçar o compromisso com o resultado econômico da pecuária, os encontros com produtores de corte e leite contam com a presença de especialistas, sempre com foco na importância de obtenção dos melhores resultados no campo.

Além disso, a Caravana da Produtividade 2017 inclui 10 treinamentos para funcionários de fazendas, para a capacitação em Bem Estar Animal, e aplicação de medicamentos veterinários, incluindo o manejo mais adequado dos animais e recomendações às equipes envolvidas. O passo a passo da aplicação correta da vacina contra febre aftosa merece atenção especial. “A correta aplicação de vacinas e outros medicamentos veterinários é muito importante para o manejo sanitário do rebanho. Nossa proposta é ajudar a capacitar os envolvidos com recomendações e técnicas eficazes para o sucesso da medicação. Nesse sentido, a vacinação contra a febre aftosa terá destaque”, explica Pedro Bacco.

Roteiro de visitas / Outubro e Novembro – Mato Grosso do Sul

Nova Andradina (24/10) – Caravana Corte – local: Soubhia e Cia LTDA

Dourados (25/10) – Caravana Corte – local: Soubhia e Cia LTDA

Bela Vista (26/10) – Caravana Corte – local: Casa do Comercio de Produtos Veterinários EPP

Jardim (27/10) – Caravana Corte – local: Casa do Criador Jardim LTDA

Bonito (30/10) – Caravana Corte – local: Casa do Comercio de Produtos Veterinários EPP

Campo Grande (31/10) – Caravana Corte – local: Soubhia e Cia LTDA

Campo Grande (01/11) – Caravana Corte – local: Agroline Comercio de Produtos Veterinários LTDA

Três Lagoas (02/11) – Caravana Corte – local: Soubhia e Cia LTDA

Sobre a Boehringer Ingelheim Saúde Animal

Segunda maior empresa de saúde animal do mundo, a Boehringer Ingelheim conta com mais de 10 mil funcionários no mundo, tem produtos disponíveis em mais de 150 mercados e presença global em 99 países. Para mais informações sobre a Boehringer Ingelheim Saúde Animal,clique aqui.

A Boehringer Ingelheim

Medicamentos inovadores para pessoas e animais têm sido, há mais de 130 anos, o foco da empresa farmacêutica Boehringer Ingelheim. A Boehringer Ingelheim é uma das 20 principais farmacêuticas do mundo e até hoje permanece como uma empresa familiar. Dia a dia, cerca de 50.000 funcionários criam valor pela inovação para as três áreas de negócios: saúde humana, saúde animal e fabricação de biofarmacêuticos. Em 2016, a Boehringer Ingelheim obteve vendas líquidas de cerca de 15,9 bilhões euros e investiu 19,6% do faturamento em pesquisa e desenvolvimento. Os investimentos em pesquisas e desenvolvimento correspondem a 19,6% do faturamento líquido (mais de € 3 bilhões).

A responsabilidade social é um elemento importante da cultura empresarial da Boehringer Ingelheim, o que inclui o envolvimento global em projetos sociais como o “Mais Saúde” e a preocupação com seus colaboradores em todo o mundo. Respeito, oportunidades iguais e o equilíbrio entre carreira e vida familiar formam a base da gestão da empresa, que busca a proteção e a sustentabilidade ambiental em tudo o que faz.

No Brasil, a Boehringer Ingelheim possui escritórios em São Paulo e em Campinas e fábricas em Itapecerica da Serra e Paulínia. Há mais de 60 anos no país, a companhia estabelece parcerias com instituições locais e internacionais que promovem o desenvolvimento educacional, social e profissional da população. A empresa recebeu, em 2017, a certificação Top Employers, que a elege como uma das melhores empregadoras do país por seu diferencial nas iniciativas de recursos humanos. Para mais informações, visite www.boehringer-ingelheim.com.brou em nosso relatório anual: http://annualreport.boehringer-ingelheim.com