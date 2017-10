MBC-Maracaju Basquete volta a jogar no 39º Jogos Abertos Campo Grande

Prof. Lotti

O 39º Jogos Abertos de Campo Grande continua acontecendo na cidade de Campo Grande com jogos em várias modalidades esportivas.

Maracaju está sendo representado na competição pelo MBC – Maracaju Basquetebol Clube disputando a modalidade de Basquetebol no feminino e masculino.

O masculino perdeu na estreia para a equipe da UCDB e o feminino ainda não fez nenhum jogo.

Neste sábado (16) as equipes de Maracaju estarão jogando no Centro Municipal Treinamento Esportivo – CEMTE, ás 14 horas MBC versus North Wolfs no masculino e no feminino MBC versus Salesianos.

Até o momento tivemos os seguintes jogos na modalidade de Basquetebol Masculino:

UCDB 103 X 39 MBC-Maracajú

Deportivo América 75 X 32 DBM/Dom Bosco Master

Salesianos 28 X 47 FUNLEC/SESC

Neon Concursos 106 X 19 Escolinha Pelezinho

FUNLEC 89 X 30 Neon Concursos “B”

Salesianos 55 X 68 Deportivo América

Neon Concursos “B” 68 X 45 Los Difusores Basketball

Escolinha Pelezinho 35 X 119 Diagnolab/NTB

North Wolfs 58 X 102 UCDB

FUNLEC/SESC 53 X 39 DBM/Dom Bosco Master

No Basquetebol Feminino ainda não tivemos nenhuma partida.

Até o momento a classificação no masculino é a seguinte por grupos:

Grupo A – (1º) UCDB com 04 pontos, (2º) North Wolfs com 01 ponto e (3º) MBC – Maracajú Basquetebol Clube com 01 ponto.

Grupo B – (1º) Neon Concursos com 02 pontos, (3º) Escolinha Pelezinho com 02 pontos, (2º) Diagnolab / NTB com 02 pontos.

Grupo C – (1º) Neon Concursos “b” com 03 pontos, (2º) Funlec com 02 pontos, (3º) Los Difusores Basketball com 01 ponto.

Grupo D – (1º) Deportivo América com 04 pontos, (2º) Funlec / Sesc com 04 pontos, (3º) Salesianos com 02 pontos, (4º) DBM/ Dom Bosco Master com 02 pontos.

Próximas rodadas:

Quarta-13/setetembro

19:00 – Feminino – UCDB X Salesianos

19:45 DBM/Dom Bosco Master X Salesianos

Sexta 15/setetembro

19:00 Los Difusores Basketball X FUNLEC

19:45 Diagnolab/NTB X Neon Concursos

Sábado-16/setembro

14:00 – Feminino- Salesianos X MBC-Maracajú

14:45 FUNLEC/SESC X Deportivo América

15:30 MBC-Maracajú X North Wolfs

Acompanhe todas as noticias do Basquetebol do 39º Jogos Abertos de Campo Grande no site do MBC (www.maracajubasquete.com), pagina 39º JACG.