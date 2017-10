MBC-Maracaju Basquete voltou a jogar em Campo Grande

Prof. Lotti

As equipes masculina e feminina do Maracaju Basquetebol Clube – MBC, na categoria adulta, voltaram a jogar em Campo Grande, em jogos válidos pelo 39º Jogos Abertos de Campo Grande.

Os jogos aconteceram neste sábado (16) no Centro Municipal Treinamento Esportivo – CEMTE.

No Masculino a equipe do MBC perdeu para equipe do North Wolfs/Campo Grande pelo placar de 60 a 35.

Os pontos do MBC foram anotados pelos atletas: João Lemes (04) pontos, Nilton Virgini (05), Rafael Oliveira (06), Edilson Gonçalves (01), Reinaldo Gomes (12), Vitor Oliveira (07), Rodrigo Oliveira (00). Técnico Prof. Lotti. Para o North Wolfs marcaram: Gilberto Costa (06) pontos, Leandro Valejo (02), Guilherme Almeida (11), Giordano Neto (03), Eduardo Junior (05), Gabriel Segura (15), Guilherme Carbozo (08), Eduardo Alves (08), Willian Xavier (02) e José Neto (00), Técnico Marcelo Nascimento.

Com a derrota a equipe de Maracaju foi eliminada da competição e o North Wolfs conseguiu a 2ª vaga do grupo A.

Na categoria feminina o MBC perdeu para a equipe do Salesianos/Campo Grande pelo placar de 73 a 18.

Os pontos do MBC foram anotados por: Dairielle Oliveira (02) pontos, Vânia Mendonça (08), Mylena Souza (04), Dayriane Oliveira (04), Ana Rosa Ambrozio (00), Nadima Adão (00), Joice Rodrigues (00), Poliana Echeverria (00), Thais Vitor (00), Camila Mello (00), Etel Pache (00), Técnico Prof. Lotti, Assistente Técnico Carlos Morelli. Para a equipe do Salesiano marcaram: Ana Gobel (07) pontos, Bruna Fonseca (02), Camila Brandino (14), Flavia Tonelli (14), Isabelle Silveira (07), Isabella Dias (04), Mariane Souza (21), Yasmin Nunes (04), Técnico Ronaldo, Assistente Dailton Xavier.

A próxima partida do MBC na categoria feminina é no dia 27 de setembro contra a forte equipe do UCBD/Campo Grande que ocupa a 2ª colocação com 02 pontos ganhos, enquanto que a equipe do Salesiano/Campo Grande é a líder com 03 pontos ganhos. O MBC está em 3º lugar com 01 ponto ganho.

Vale ressaltar que na categoria feminina é grupo único com apenas 03 equipes.

Acompanhe todas as noticias do Basquetebol do 39º Jogos Abertos de Campo Grande no site do MBC (www.maracajubasquete.com), pagina 39º JACG.