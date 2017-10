Nossa Senhora do Perpétuo Socorro pode se tornar a padroeira de Mato Grosso do Sul

perpetuosocorroms.com.br

Nossa Senhora do Perpétuo Socorro poderá ser a padroeira de Mato Grosso do Sul. Um projeto de lei que institui “Nossa Senhora do Perpétuo Socorro” a padroeira de Mato Grosso do Sul foi apresentado na Assembleia Legislativa, nessa quinta-feira, 14 de setembro, pelos autores da proposta, deputados Junior Mochi, presidente da Casa de Leis, e Paulo Siufi.

O projeto ainda inclui no Calendário Oficial de Eventos do Estado o dia 27 de junho, Dia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, como a data festiva de honras para a padroeira.

Nossa Senhora do Perpétuo Socorro é padroeira de cinco cidades do Estado: Antônio João, Bodoquena, Caracol, Itaquiraí e Sete Quedas.

A devoção por Nossa Senhora do Perpétuo Socorro em Mato Grosso do Sul é reconhecida por todos. No Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em Campo Grande, as novenas atraem cerca de 35 mil todas as quartas-feiras.

(Com informações da assessoria de imprensa da Assembleia Legislativa)