Novena celebra 300 anos de Nossa Senhora Aparecida

A Paróquia Nossa Senhora Aparecida de Maracaju, recebe os fiéis durante os nove dias da novena, e de maneira especial este ano, por celebrar o Jubileu dos 300 anos do aparecimento de Nossa Senhora no rio Paraíba do Sul, quando foi pescada pelas redes de três pescadores, que no primeiro momento, pescaram o corpo e posteriormente a cabeça.

Após este feito, os mesmos perceberam o milagre, uma vez que, o rio tinha poucos peixes e após o aparecimento de nossa Senhora nas redes, os peixes se multiplicaram milagrosamente.

“A Pesca Milagrosa – No ano de 1717, após o aparecimento da imagem na rede dos pescadores João Alves, Felipe Pedroso e Domingos Garcia uma grande quantidade de peixes encheu a rede dos pescadores. Acontecia ali o primeiro milagre, sob a intercessão de Nossa Senhora, que ficou conhecida pelo título de ‘Aparecida’”. Fonte. A12.com

A festa em comemoração ao aparecimento de Nossa Senhora das águas, se tornou oficial no dia 12, após Assembleia da CNBB.

“A CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil) em sua Assembleia de 1953 determinou que a festa da Padroeira do Brasil fosse celebrada no dia 12 de outubro. Uma das razões para a escolha dessa data foi a aproximação da época do encontro da Imagem, que ocorreu na segunda quinzena de outubro de 1717”.Fonte A12.com.

A novena em Maracaju segue até o dia 11, todos os dias as 19:30.

No dia 12, dia em que se comemora o dia da Padroeira do Brasil, a Paróquia Nossa Senhora Aparecida realiza as 8:00 da manhã o terço meditado, as 19:00 será celebrada a Missa Solene em honra a Nossa Senhora Aparecida, quando também os devotos poderão levar suas imagens de Nossa Senhora Aparecida para uma benção especial.

