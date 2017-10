Palestra em Maracaju, fala da atenção necessária com a AIDS

Assessoria de Imprensa

A AIDS é uma doença sexualmente transmissível, tem prevenção, mais ainda não tem cura. Além disso , o número de pessoas infectadas com HIV e Sífilis aumento em Maracaju no último ano em 20%, segundo dados da Secretaria de Saúde; outra dado importante é a faixa etária dos infectados, são adulto jovens de 18 á 40 anos.

Ainda de acordo com as informações, a falta de conscientização pessoal e o não uso de preservativo são os fatores que levaram o aumento deste número.

Com esses dados e também para oferecer capacitação para médicos e enfermeiros a Secretaria de Saúde através da Coordenação do Programa DST AIDS,trouxe a Maracaju nesta terça feira(26), o Infectologista Marcio Cesar Reino Gaggine, que palestrou sobre atualização do HIV e Sífilis. Profissional médico que atua em Fernandópolis e Paranaíba, além de prestar Assessoria a Secretária Estadual de Saúde.

Prevenção é ainda a melhor solução, apesar de toda a mídia feita sobre prevenção e uso de preservativos, muitos não levam isso em consideração. O uso de preservativo e a prevenção diminuiriam em 90% os casos de infecção.