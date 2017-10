Paraquedismo vai colorir céu da Capital em novembro

Marcelo Varela

AEROFAIR® Campo Grande 2017 já iniciou as vendas para saltos de paraquedas e sul-mato-grossenses poderão ter experiência de vida com profissionais credenciados nacionalmente

A Capital terá durante os dias 16 e 19 de novembro o céu colorido por conta da AEROFAIR® Campo Grande 2017, que irá trazer uma equipe especializada em saltos duplos de paraquedas na região da saída para Três Lagoas, no Aeroporto Municipal Santa Maria (SSKG) ou Aero Rural. Quem quiser passar pela experiência de saltar de paraquedas, as vendas já foram iniciadas no site do evento www.aerofair.com.br .

Quem sonha em poder saltar de paraquedas terá várias oportunidades nos quatro dias de evento, no entanto, é bom poder se adiantar e já garantir a vaga pelo site pois serão sete decolagens por dia, para duas pessoas, totalizando 14 passageiros. Ou seja, apenas 56 pessoas terão oportunidade de saltar e ver a Capital de Mato Grosso do Sul com outros olhos.

Para os saltos, os organizadores da AEROFAIR® Campo Grande 2017 contam com instrutores categoria Tandem Pilot credenciados pela Confederação Brasileira de Paraquedismo (CBPq) e altamente capacitados para garantir a segurança dos passageiros.

Quem realizar o salto terá recepção especial, em horário agendado, receberá um briefing com as orientações dos instrutores, ambientação, decolagem e salto a 10 mil pés de altitude. Os passageiros, ao adquirirem o salto, receberão vídeo com os melhores momentos, desde a hora da chegada ao setor de saltos, entrada na aeronave, salto, paraquedas chegando em solo e despedidas. Os saltos de paraquedas são somente para pessoas acima de 16 anos.

Para um dos diretores do evento, Thiago Mol, quem saltar durante a AEROFAIR® Campo Grande terá uma das experiências mais marcantes de sua vida.

“Saltar de paraquedas é algo incrível, que fica registrado na memória para sempre. Mudamos a concepção sobre o céu e vemos como nossa terra é linda. Em Campo Grande não será diferente por ser uma cidade linda e que com certeza deve ter uma vista dos céus incrível. Vale muito a pena”, declara Mol.

A feira terá entrada franca. O público poderá presenciar diversas atrações como apresentações aéreas, shows ao fim dos dias de evento, espaço kids, espaço gourmet com food trucks, simulador aéreo, passeio de avião e helicóptero, visitação de aeronaves, entre outras novidades.

A organização ressalta ainda há possibilidade da famosa Esquadrilha da Fumaça ser uma das atrações da feira. A solicitação já está em curso, faltando apenas o parecer das Forças Armadas para que seja autorizada.

A AEROFAIR® Campo Grande 2017 conta com o apoio do Governo do Estado do Mato Grosso do Sul, Secretaria de Estado de Infraestrutura do Mato Grosso do Sul (Seinfra), Prefeitura Municipal de Campo Grande, Secretaria Municipal de Turismo e Cultura (Sectur) e Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (Abih-MS).