Parceria entre prefeitura e Hospital Regional traz benefícios para saúde em Maracaju

O prefeito Maurílio Ferreira Azambuja recebeu na manhã desta quinta feira (19), equipe do Hospital Regional de Campo Grande, presidente Justiniano Vavas e o Diretor Administrativo e Financeiro Josceli Pereira .

A reunião aconteceu no gabinete do prefeito e contou com a presença de secretários e vereadores, alem da imprensa local.

No encontro foi apresentado o resultado da parceria realizada entre a prefeitura municipal e o Hospital Regional para a aquisição de equipamentos, que o município repassou ao hospital Sorriano Correia da Silva.

De acordo com o presidente do Hospital Regional, Dr Justiniano Vava, o acervo técnico do hospital sempre passa por melhorias e aquisição de novas máquinas; muitas dessas máquinas mesmo usadas ainda em bom estados são descartadas, atendendo uma solicitação do governo do estado de descentralizar a saúde e recebendo o pedido e projeto da equipe técnica de Maracaju, e conhecendo a forma que a saúde no município e levada a sério, a parceria foi realizada. E alguns equipamentos foram doados. “ São equipamentos em bom estado de uso, e vai suprir uma necessidade, e trará um grande beneficio aos médicos e principalmente a população”, concluiu Justiniano.

Para o prefeito Maurílio ferreira Azambuja as parcerias estão sendo sem dúvida a forma encontrada de superar a crise. “ Equipamentos que fazem a diferença para uma melhor saúde e que não conseguiríamos comprar, graças a nosso equipe de trabalho, buscamos esse acordo e fomos atendidos e com isso quem ganha é a população”, disse o prefeito.

Foram doados para Maracaju e vai funcionar nos hospital Um Mamógrafo, um respirador Neo Natal , um adulto, um arco cirúrgico.