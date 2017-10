Polícia Civil apreende drogas em residência do Bairro Inacinha Rocha

ASSECOM Polícia Civil

O Setor de Investigações Gerais (SIG) da Delegacia de Polícia de Maracaju apreendeu 2,6 quilos de maconha, 14 porções de crack e o valor em dinheiro de R$ 362,00 na residência de Rodrigo Francisco da Silva (22 anos) o qual havia sido preso anteriormente pela Polícia Militar.

Conforme as investigações, a Polícia Militar abordou Rodrigo e o encontrou na posse de 11 gramas de maconha e um grama de cocaína, razão pela qual foi conduzido a Delegacia de Polícia.

No intuito de arrecadar maiores provas do comércio ilegal de drogas, a equipe de policiais civis realizou buscas no imóvel e encontrou as drogas e dinheiro, o qual confrontado pelos elementos de prova acabou por confessar a prática de drogas de drogas.