Polícia Civil de Maracaju prende quadrilha especializada em “falso frete”

Na manhã de ontem, o Setor de Investigações Gerais da Delegacia de Polícia de Maracaju prende em flagrante delito BRUNO HENRIQUE ALVARENGA DE CARVALHO (22 anos), WESLEY LOPES MARTINS DE ARRUDA (25 anos) e um adolescente de 17 anos pela prática de roubo qualificado pela restrição da liberdade das vítimas.

Segundo as investigações, na quarta-feira (dia 20/09/2017), por volta das 16h30min, duas vítimas foram contratados falsamente para fazer um frete no Bairro Noroeste e ao chegarem no local cerca de cinco ladrões as renderam com arma de fogo e as amarraram mantendo-as em cárcere privado enquanto Bruno Henrique e o adolescente de 17 anos levavam o caminhão VW 7.90 até o Paraguai.

As vítimas somente foram libertadas no dia seguinte, às 05h30min, quando o veículo foi entregue no país vizinho.

Na sexta-feira (dia 22/09/2017), por volta das 08h30min, Bruno Henrique e o adolescente retornavam do Paraguai quando foram abordados pela equipe do SIG, nesta cidade de Maracaju, sendo que ao serem confrontados pelas investigações e reconhecidos pelas vítimas acabaram por confessar a participação no crime.

A equipe de policiais civis do SIG se deslocou até a cidade de Campo Grande para realizar outras diligências e identificar os demais comparsas do crime, momento em que foi preso Wesley Lopes Martins de Arruda no Bairro Noroeste o qual estava na posse de 598 gramas de maconha, sendo ele também reconhecido pelas vítimas.

Ainda segundo as investigações, a ordem para o crime partiu de um detento da Penitenciária de Segurança Máxima de Campo Grande.

Os presos e o adolescente foram encaminhados para a DEFURV – Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Veículo e DEPAC – Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, onde foram autuados.