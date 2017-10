Polícia Civil deflagra operação de combate ao furto e roubo de celulares

ASCOM Polícia Civil

Durante os dias 28 a 31 de julho de 2017, o Setor de Investigações Gerais (SIG) da Delegacia de Polícia de Maracaju com apoio do Núcleo Regional de Inteligência de Dourados (NRI) deflagrou operação no intuito de coibir a prática de furtos e roubos de aparelhos de telefone celular que resultou na recuperação de 05(cinco) aparelhos celulares e prisão de receptadores e autores.

No dia 21/07/2017, no bairro Vila Juquita, houve um roubo do aparelho celular marca Samsung Galaxy Core2, no qual três autores ameaçaram a vítima para subtrair o aparelho (BOPC n.º 1370/2017) que foi encontrado na posse de JORGE CORONEL MASSACOTE (41 anos), o qual informou ter comprado de LINDOMAR AGUERO DA SILVA (27 anos) que, por sua vez, indicou ter adquirido de um menor de 14 anos de idade.

Na posse de ELISE LEMES DA SILVA (18 anos) (BOPC 1412/2017) foram apreendidos os aparelhos celulares Samsung J7 Prime e Nokia, ambos foram furtados por MICHAEL PEREIRA CABRAL (19 anos) nos dias 27 e 28/07/2017, conforme boletins de ocorrência 1400/2017 e 1411/2017.

O aparelho celular Samsung Galaxy A9 foi encontrado na posse de um adolescente de 16 anos que alegou ter recebido de LUCAS NASCIMENTO VARGAS (19 anos) foi qual foi indiciado por furto (BOPC 1363/2017).

Com ADILSON ROCHA IRENO (34 anos) foi apreendido o aparelho celular Samsung Galaxy J5 que havia sido furtado no dia 02/07/2017, conforme BOPC n.º 1261/2017.

Todas pessoas que adquiriram aparelhos celulares de origem criminosa foram indiciados por receptação e as investigações continuam no intuito de comprar a autoria do roubo e dos furtos.