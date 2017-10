Polícia Civil identifica autor de roubo e recupera aparelho celular

Assecom/Polícia Civil

O Setor de Investigações Gerais (SIG) da Delegacia de Polícia de Maracaju identificou o autor do roubo ocorrido no dia 24 de julho de 2017, no Parque Ecológico, Bairro Vila Juquita, nesta cidade, onde um adolescente de 17 anos abordou uma vítima e exigiu a entrega do aparelho celular.

Após as investigações, o adolescente foi identificado e em buscas em sua residência o aparelho celular roubado foi encontrado, momento em que o adolescente confessou a autoria do ato infracional.